La Mercedes svela la nuova W13, Hamilton non vede l'ora: 'Pronto per vincere il mondiale' (Di venerdì 18 febbraio 2022) La Mercedes torna alla tradizione e in occasione della presentazione della nuova W13 ha svelato la sua classica livrea argentata, dopo le ultime due stagioni passate in abito nero. Prima di parlare ... Leggi su globalist (Di venerdì 18 febbraio 2022) Latorna alla tradizione e in occasione della presentazione dellaW13 hato la sua classica livrea argentata, dopo le ultime due stagioni passate in abito nero. Prima di parlare ...

Advertising

infoitsport : F1, ecco la nuova W13: Mercedes svela la sua auto per il Mondiale 2022 - TicinoGazzetta : Mercedes svela la W13 di Hamilton e Russell - a_l_b_u_s_ : Mentre la nuova Ferrari scende per la prima volta in pista a Fiorano con Leclerc, la Mercedes svela la nuova vettur… - TgLa7 : #Formula1 svelata la nuova #MercedesW13 #TgLa7 #18febbraio - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: F1, ecco la nuova W13: Mercedes svela la sua auto per il Mondiale 2022 -