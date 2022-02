Juve, Cuadrado: 'Torino? Dobbiamo tenere alta l'attenzione' (Di venerdì 18 febbraio 2022) Juan Cuadrado, esterno della Juventus, parla a Dazn all'intervallo della partita con il Torino: "Sappiamo che loro sono una squadra... Leggi su calciomercato (Di venerdì 18 febbraio 2022) Juan, esterno dellantus, parla a Dazn all'intervallo della partita con il: "Sappiamo che loro sono una squadra...

Advertising

sportli26181512 : Juve, Cuadrado: 'Torino? Dobbiamo tenere alta l'attenzione': Juan Cuadrado, esterno della Juventus, parla a Dazn al… - SergioFiscion : La splendida rete di #DeLigt placa per un po' la foga del Torino che pressa e fa giocare male, Juve molto lunga che… - junews24com : Cuadrado al 45': «Dobbiamo giocare così per fare il secondo» - - Cristopher_2015 : Il #DerbyDellaMole finisce 1-0 per la #Juventus nel primo tempo. Partita in equilibrio con il Toro chd prova a far… - Deborah_Juve : RT @fRa_gAv: Io ancora non capisco perché a Cardiff panchinò Cuadrado per far giocare Barza. Cioè lo so il perché, ma non capisco ancora qu… -