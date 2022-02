Internazionali, nessuna deroga per Djokovic ma potrà giocare: ecco cosa dice la norma (Di venerdì 18 febbraio 2022) Novak Djokovic potrà regolarmente giocare gli Internazionali d’Italia 2022, in programma dal 9 al 15 maggio. La norma vigente nella Penisola, infatti, “non prevede per la pratica degli sport individuali, non di contatto e all’aperto, tra cui il tennis, l’obbligo del super Green Pass“. “Non si è mai parlato di concedere una deroga al tennista Nole Djokovic, ma si è solo ribadito quale sia l’attuale normativa” riferiscono gli uffici della Sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 18 febbraio 2022) Novakregolarmenteglid’Italia 2022, in programma dal 9 al 15 maggio. Lavigente nella Penisola, infatti, “non prevede per la pratica degli sport individuali, non di contatto e all’aperto, tra cui il tennis, l’obbligo del super Green Pass“. “Non si è mai parlato di concedere unaal tennista Nole, ma si è solo ribadito quale sia l’attualetiva” riferiscono gli uffici della Sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali SportFace.

