India: 38 condanne a morte per un attentato del 2008 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Un tribunale in India ha emesso 38 condanne a morte per gli artefici di un attentato terroristico compiuto nel 2008 a Ahmedabad. Altre 11 persone subiranno l’ergastolo. Se la sentenza verrà confermata, sarà il primo caso Indiano in cui così tanti individui subiscono la pena di morte in una sola volta. L’attentato in India aveva provocato la morte di 56 persone L’attentato, verificatosi a Ahmedabad il 26 luglio 2008, era stato attuato con due esplosioni. Gli ordigni, nascosti in biciclette e altri oggetti di uso quotidiano, erano stati preparati da un gruppo islamista con base in Pakistan. La prima esplosione era avvenuta nei pressi di un centro commerciale, mentre la seconda, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 18 febbraio 2022) Un tribunale inha emesso 38per gli artefici di unterroristico compiuto nela Ahmedabad. Altre 11 persone subiranno l’ergastolo. Se la sentenza verrà confermata, sarà il primo casono in cui così tanti individui subiscono la pena diin una sola volta. L’inaveva provocato ladi 56 persone L’, verificatosi a Ahmedabad il 26 luglio, era stato attuato con due esplosioni. Gli ordigni, nascosti in biciclette e altri oggetti di uso quotidiano, erano stati preparati da un gruppo islamista con base in Pakistan. La prima esplosione era avvenuta nei pressi di un centro commerciale, mentre la seconda, ...

Advertising

Dondolino72 : RT @ilpost: In India 38 persone sono state condannate a morte per un attentato terroristico del 2008 - CatelliRossella : India, 38 condanne a morte per attentati nel 2008 - Asia - ANSA - TuttoQuaNews : RT @ilpost: In India 38 persone sono state condannate a morte per un attentato terroristico del 2008 - ilpost : In India 38 persone sono state condannate a morte per un attentato terroristico del 2008 - telodogratis : India, 38 condanne a morte per attentati nel 2008 -