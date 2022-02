Il Cantante Mascherato, forfait dell’ultima ora: sarà assente per Covid (Di venerdì 18 febbraio 2022) La pandemia continua a genere imprevisti anche nel mondo dello spettacolo: a Il Cantante Mascherato mancherà un protagonista per Covid Questa sera Milly Carlucci ritorna su Rai Uno con il seguitissimo panel show, Il Cantante Mascherato, ma un nuovo imprevisto vede apportare dei cambiamenti al format. Attesissimo protagonista da forfait a causa del Covid. Su L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 18 febbraio 2022) La pandemia continua a genere imprevisti anche nel mondo dello spettacolo: a Ilmancherà un protagonista perQuesta sera Milly Carlucci ritorna su Rai Uno con il seguitissimo panel show, Il, ma un nuovo imprevisto vede apportare dei cambiamenti al format. Attesissimo protagonista daa causa del. Su L'articolo proviene da Inews24.it.

chetempochefa : 'Polemiche Rai. Venerdì 11 febbraio giorno in cui decadeva l'obbligo della mascherina, la Rai ha trasmesso Il Canta… - CIAfra73 : Live 18 febbraio 2022 · #IlCantanteMascherato 2022, secondo appuntamento. Condotto da Milly Carlucci, in onda in p.… - Ikaro_san : @patriziadelice8 No, stasera guardo il cantante mascherato. - Tony969696 : RT @fanpage: #IlCantanteMascherato Francesco Facchinetti è positivo al #Covid, ci sarà Iva Zanicchi in giuria - fanpage : #IlCantanteMascherato Francesco Facchinetti è positivo al #Covid, ci sarà Iva Zanicchi in giuria -