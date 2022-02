Il boom immobiliare nel metaverso è già iniziato. Pure Verratti compra casa (digitale) (Di venerdì 18 febbraio 2022) “Sono sempre stato appassionato di innovazione e tecnologie in generale e, da poco, mi sono avvicinato all’incredibile mondo della tecnologia blockchain e del metaverso”. A quanto pare, a Marco Verratti il nuovo mondo è piaciuto parecchio. E non solo a lui. Il centrocampista del Paris Saint-Germain, infatti, è il primo calciatore nella storia ad aver investito in un immobile digitale. Per la precisione, ha acquistato una delle venticinque isole messe in vendita su The Sandbox dal marketplace di NFT di lusso, Exclusible. “Ho capito che ero pronto per fare un passo importante ed essere precursore creando la mia isola privata in The Sandbox”, ha continuato il giocatore pescarese. “Un domani non sarà solo mia, ospiterà migliaia di amici e fans disposti a condividere esperienze, partite, concerti e – perché no – anche attimi di vita ... Leggi su formiche (Di venerdì 18 febbraio 2022) “Sono sempre stato appassionato di innovazione e tecnologie in generale e, da poco, mi sono avvicinato all’incredibile mondo della tecnologia blockchain e del”. A quanto pare, a Marcoil nuovo mondo è piaciuto parecchio. E non solo a lui. Il centrocampista del Paris Saint-Germain, infatti, è il primo calciatore nella storia ad aver investito in un immobile. Per la precisione, ha acquistato una delle venticinque isole messe in vendita su The Sandbox dal marketplace di NFT di lusso, Exclusible. “Ho capito che ero pronto per fare un passo importante ed essere precursore creando la mia isola privata in The Sandbox”, ha continuato il giocatore pescarese. “Un domani non sarà solo mia, ospiterà migliaia di amici e fans disposti a condividere esperienze, partite, concerti e – perché no – anche attimi di vita ...

Advertising

scematesfuggite : Nelle Ardenne, le montagne belghe alte fino a 600 metri, c'è un boom immobiliare: gli acquirenti sono in gran parte… - vitaleluca : Nel 2021 gli investimenti nell’immobiliare sono aumentati del 13 per cento ed è Boom per gli Hotel. Previsioni inco… - startzai : RT @MutuiOnline: ????Nel 2021 gli #investimenti nell’#immobiliare sono aumentati del 13%. Boom per i settori della logistica, del residenzial… - MutuiOnline : ????Nel 2021 gli #investimenti nell’#immobiliare sono aumentati del 13%. Boom per i settori della logistica, del resi… - annascibs : Comunque in questi mesi di esperienza col mercato immobiliare ho capito che quando si cerca casa bisogna uscire con… -

Ultime Notizie dalla rete : boom immobiliare Boom di impact bond, nel 2021 superano il trilione - ET.Group powered by ETicaNews I social bond hanno fatto il boom nel 2020 e nel 2021 sono aumentati del 39% e hanno raggiunto i ... seguiti dai settori dei servizi pubblici e immobiliare. Al secondo posto con 372 miliardi ci sono ...

Campagna o giardino, dopo il covid è boom di richiesta di villette In dieci anni il mercato immobiliare ha perso il 30% nonostante Rovigo, dal punto di vista strategico, sia una zona appetibile, essendo a un'ora dalle principali città della zona centrale del Nord. ...

Negli Stati Uniti il boom immobiliare torna a far paura La Repubblica Al Pio X boom di iscrizioni Fenomeno in controtendenza Il rettore Bonomo: «I numeri danno soddisfazione e una grande responsabilità» Aumentano gli iscritti alle superiori interni ed esterni ...

Real estate commerciale: occhi puntati sui “retail park” sia al boom dell’e-commerce, che deve portare le merci nelle città in modo sempre più veloce. Segue il settore uffici (2,3 miliardi), poi gli hotel (1,9 miliardi) e con 1,5 miliardi arriva il segmento ...

I social bond hanno fatto ilnel 2020 e nel 2021 sono aumentati del 39% e hanno raggiunto i ... seguiti dai settori dei servizi pubblici e. Al secondo posto con 372 miliardi ci sono ...In dieci anni il mercatoha perso il 30% nonostante Rovigo, dal punto di vista strategico, sia una zona appetibile, essendo a un'ora dalle principali città della zona centrale del Nord. ...Il rettore Bonomo: «I numeri danno soddisfazione e una grande responsabilità» Aumentano gli iscritti alle superiori interni ed esterni ...sia al boom dell’e-commerce, che deve portare le merci nelle città in modo sempre più veloce. Segue il settore uffici (2,3 miliardi), poi gli hotel (1,9 miliardi) e con 1,5 miliardi arriva il segmento ...