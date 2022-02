Hockey ghiaccio ICE League 2022: Val Pusteria passa in casa di Znojmo all’overtime (Di venerdì 18 febbraio 2022) Serata di ICE Hockey League 2021-2022 con Val Pusteria sul ghiaccio e capace di passare in casa di Znojmo. La partita tra HCB Alto Adige Alperia e EC Grand Immo VSV, invece, è stata rinviata per motivi sanitari, come misura di sicurezza preventiva. Orli Znojmo – Val Pusteria 3-4 dopo overtime: ottimo inizio dei Lupi che sbloccano il punteggio con Harju al minuto 3:06, quindi vanno subito al raddoppio con lo stesso Harju al 9:47. Znojmo si scuote e accorcia con Ahl al minuto 11:17, quindi pareggia con Prokes al minuto 31:13. Di nuovo Val Pusteria in vantaggio al 33:30 con Stukel con il 3-2 ma di nuovo Znojomo che trova il pari al 47:38 con Prokes. Il match va ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) Serata di ICE2021-con Valsule capace dire indi. La partita tra HCB Alto Adige Alperia e EC Grand Immo VSV, invece, è stata rinviata per motivi sanitari, come misura di sicurezza preventiva. Orli– Val3-4 dopo overtime: ottimo inizio dei Lupi che sbloccano il punteggio con Harju al minuto 3:06, quindi vanno subito al raddoppio con lo stesso Harju al 9:47.si scuote e accorcia con Ahl al minuto 11:17, quindi pareggia con Prokes al minuto 31:13. Di nuovo Valin vantaggio al 33:30 con Stukel con il 3-2 ma di nuovo Znojomo che trova il pari al 47:38 con Prokes. Il match va ...

Advertising

OA_Sport : Hockey ghiaccio ICE League 2022: Val Pusteria passa in casa di Znojmo all’overtime - beppa_giosef : @moietledeluge Io per anni ho sopportato l’abbonamento al campionato di hockey su ghiaccio. Mi sedevo sugli spalti… - OA_Sport : Finlandia-Russia hockey ghiaccio, Finale Olimpiadi 2022: programma, orario, tv, streaming #IceHockey #Beijing2022… - zazoomblog : Hockey ghiaccio Pechino 2022: la Russia sconfigge la Svezia agli shootout e va in finale per l’oro - #Hockey… - puigisismo : @belottiano Hockey sul ghiaccio > tutto il resto -