"Hanno notizie dall'esterno": soffiata assurda di Jessica e Lulù Selassiè, svelano un'irregolarità gravissima [VIDEO] (Di venerdì 18 febbraio 2022) Lulù Selassiè e la sorella Jessica sono finite in una bufera mediatica dopo le rivelazioni post-confessionale. Favoritismi in atto? Lulù Selassiè (fonte youtube)Le sorelle Selassiè, ribattezzate Princess nella casa del GF Vip, sono da poche ore il fulcro dell'attenzione mediatica. La giornata di ieri ha segnato un passaggio decisivo per loro: in particolare è stata Lulù a rendersi protagonista di un acceso scontro, che ha coinvolto metà dei concorrenti in gara. La tensione è alle stelle, e la lunga permanenza nel reality non aiuta a calmare i nervi, e Lulù si è scagliata contro Sophie Codegoni, rea di aver consumato i fiocchi al latte, di cui la Princess si nutre. In breve tempo, Lulù ha inscenato un clamoroso attacco ...

