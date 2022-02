Green pass, Costa: “Eliminarlo per bar e ristoranti all’aperto? Allentiamo le misure dopo la fine dello stato d’emergenza” (Di venerdì 18 febbraio 2022) “Eliminare il Green pass per bar e ristoranti all’aperto e per tutte le attività all’esterno? Il governo sta lavorando per riportare il Paese alla normalità, è indubbio che l’obiettivo è arrivare a un graduale allentamento delle misure restrittive. A oggi ci sono le condizioni per non rinnovare lo stato d’emergenza”. A dirlo, intervistato da Simone Spetia a 24Mattino, su Radio 24, è stato il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa. Che però ha aggiunto: “Resta fondamentale portare a termine le terze dosi per chi ancora non l’ha ricevuta. Dobbiamo somministrarne ancora dieci milioni”. Audio Radio24 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) “Eliminare ilper bar ee per tutte le attività all’esterno? Il governo sta lavorando per riportare il Paese alla normalità, è indubbio che l’obiettivo è arrivare a un graduale allentamento dellerestrittive. A oggi ci sono le condizioni per non rinnovare lo”. A dirlo, intervida Simone Spetia a 24Mattino, su Radio 24, èil sottosegretario alla Salute, Andrea. Che però ha aggiunto: “Resta fondamentale portare a termine le terze dosi per chi ancora non l’ha ricevuta. Dobbiamo somministrarne ancora dieci milioni”. Audio Radio24 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

