Giulia Salemi e la solidarietà: "Perché curarsi è un diritto di tutti" (Video) (Di venerdì 18 febbraio 2022) Giulia Salemi è una ragazza semplice, dinamica e con la propensione a fare del bene agli altri. Ecco l'ultimo gesto solidale dell'influencer Giulia Salemi è una donna dalle mille sfaccettature, una di quelle persone che se le stai accanto non ti fa mai annoiare. Divertente, ma anche romantica e ironica, e non solo: anche con un cuore grande. Ed è di questo che vogliamo parlare, della sua propensione a fare del bene agli altri. Un gesto che ha organizzato in queste ore ha permesso una raccolta fondi a sostegno di Emergency Perché "curarsi è un diritto di tutti. Senza discriminazioni". Così Giulia ha iniziato un progetto qualche tempo fa e cioè a vendere i suoi abiti su Vinted e il ricavato ha scelto di devolverlo proprio ad Emergency.

