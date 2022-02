EFT | cosa c’è da sapere per investire

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Gli ETF sono fondi di investimento quotati in borsa e a responsabilità limitata. Sono riservati ai soci che partecipano alla compra-vendita di azioni e hanno la particolarità di richiedere una gestione passiva perché legati ad un indice azionario pre-esistente.sono gli ETF spiegato in modo semplice ETF è l’acronimo di Exchange Traded Fund. Sono fondi a basse commissioni di gestione che vengono negoziati in Borsa proprio come accade per le azioni. Sono caratterizzati dall’obiettivo di replicare l’andamento ed il rendimento degli indici azionari in ambito di azioni, obbligazioni e materie prime. Essi operano nel mercato dedicato ETFplus che è gestito e regolamentato da Borsa Italiana. In altre parole sono fondi indicizzati che replicano un indice come il FTSE MIB e che, pertanto, viene negoziato come se fosse un titolo azionario. Si tratta di una formula che unisce ...