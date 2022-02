Djokovic agli Internazionali è già un caso politico, bagarre tra i sottosegretari di Salute e Sport (Di venerdì 18 febbraio 2022) “Non mi convincono le motivazioni con il quale la sottosegretaria Vezzali ha detto che Djokovic potrà partecipare agli Internazionali di Roma, ci sono delle regole che vanno rispettate finchè ci sono”. Mancano ancora tre mesi abbondanti all’Atp romano e già la partecipazione del numero uno del tennis, no-vax conclamato, è un piccolo caso di Stato. Valentina Vezzali aveva dato, a voce, il via libera a Djokovic per venire al Foro Italico e giocare. Con l’appunto: “Magari senza andare in albergo o al ristorante”, perché c’è il green pass. Quindi, per la sottosegretaria allo Sport Djokovic è libero di giocare a tennis, ma deve andare a dormire sotto un ponte o a casa d’un amico, e magari farsi un panino al parco. Invece per il ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 18 febbraio 2022) “Non mi convincono le motivazioni con il quale laa Vezzali ha detto chepotrà parteciparedi Roma, ci sono delle regole che vanno rispettate finchè ci sono”. Mancano ancora tre mesi abbondanti all’Atp romano e già la partecipazione del numero uno del tennis, no-vax conclamato, è un piccolodi Stato. Valentina Vezzali aveva dato, a voce, il via libera aper venire al Foro Italico e giocare. Con l’appunto: “Magari senza andare in albergo o al ristorante”, perché c’è il green pass. Quindi, per laa alloè libero di giocare a tennis, ma deve andare a dormire sotto un ponte o a casa d’un amico, e magari farsi un panino al parco. Invece per il ...

