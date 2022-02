DAZN, Bargiggia attacca Marcolin: "Un professorino egocentrico. Volevo spaccare la tv" (Di venerdì 18 febbraio 2022) La telecronaca DAZN di Barcellona-Napoli non è piaciuta a Paolo Bargiggia che ha colto l'occasione per attaccare Dario Marcolin su Twitter: “Lo dico da tempo: fossi direttore di una testata... Leggi su ilpallonegonfiato (Di venerdì 18 febbraio 2022) La telecronacadi Barcellona-Napoli non è piaciuta a Paoloche ha colto l'occasione perre Dariosu Twitter: “Lo dico da tempo: fossi direttore di una testata...

Advertising

Pall_Gonfiato : #Bargiggia la tocca piano su #Marcolin e #DAZN - Salandrea19 : @Paolo_Bargiggia @DAZN_IT @SkySport @lucacerchione Vabhe ma in Italia siamo indietro 10 anni dalla professionalità… - allocopicas : @Paolo_Bargiggia @DAZN_IT @SkySport @lucacerchione Non ne possiamo più di telecronache urlate e di commenti “tecnici” inutili e ridondanti. - wilceres : @Paolo_Bargiggia @DAZN_IT @SkySport @lucacerchione Seconda voce da eliminare immediatamente. Ma per me in assoluto… - Caposalva18 : @Paolo_Bargiggia @DAZN_IT @FCBarcelona @sscnapoli @PIERPARDO Io per evitare di spaccare la TV, da tempo ho cancellato i canali Mediaset ?? -