Crazy al Chiostro del Bramante a Roma (Di venerdì 18 febbraio 2022) Dart – Chiostro del Bramante presenta Crazyla follia nell’arte contemporanea 19.02.2022 – 08.01.2023 a Roma un grande progetto creativo ed espositivo a cura di Danilo Eccher 21 artisti di rilievo internazionale, oltre 11 installazioni site-specific pensate e realizzate appositamente per Crazy: per la prima volta le opere d’arte invadono non solo gli spazi interni ma anche gli spazi esterni del Chiostro del Bramante di Roma, perché la follia non può avere limiti. La percezione del mondo è il primo segnale di instabilità, il primo contatto fra realtà e cervello, fra verità fisica e creatività poetica, fra leggi ottiche e sistemi neurologici, sono parte di questa follia: Carlos Amorales, Hrafnhildur Arnardóttir / Shoplifter, Massimo Bartolini, Gianni ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 18 febbraio 2022) Dart –delpresentala follia nell’arte contemporanea 19.02.2022 – 08.01.2023 aun grande progetto creativo ed espositivo a cura di Danilo Eccher 21 artisti di rilievo internazionale, oltre 11 installazioni site-specific pensate e realizzate appositamente per: per la prima volta le opere d’arte invadono non solo gli spazi interni ma anche gli spazi esterni deldeldi, perché la follia non può avere limiti. La percezione del mondo è il primo segnale di instabilità, il primo contatto fra realtà e cervello, fra verità fisica e creatività poetica, fra leggi ottiche e sistemi neurologici, sono parte di questa follia: Carlos Amorales, Hrafnhildur Arnardóttir / Shoplifter, Massimo Bartolini, Gianni ...

popsthematter : CRAZY - La follia nell’arte contemporanea. A cura di Danilo Eccher. Al Chiostro del Bramante da domani all’08.01.20… - MontiFrancy82 : #CARLBRAVE : la sua musica per la mostra “Crazy”, dal 19 febbraio al Chiostro del Bramante di Roma - zendainrome : Prende il via oggi al #ChostrodelBramante la mostra «Crazy. La follia nell’arte contemporanea»: c'è chi riempie di… - SMSNEWSOFFICIAL : #CARLBRAVE : la sua musica per la mostra “Crazy”, dal 19 febbraio al Chiostro del Bramante di Roma - sara_izzi : Da domani, Dart - Chiostro del Bramante di #Roma presenta la mostra #CRAZY - La follia nell'#arte contemporanea. No… -