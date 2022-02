Covid oggi Germania, 220mila contagi e 264 morti in 24 ore (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – La Germania ha registrato altri 220mila contagi da coronavirus e 264 morti nelle ultime 24 ore, confermando una lenta diminuzione dell’incidenza settimanale. Secondo i dati diffusi dall’Istituto Robert Koch, nell’ultima settimana l’incidenza è stata di 1371,7 casi ogni 100mila abitanti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – Laha registrato altrida coronavirus e 264nelle ultime 24 ore, confermando una lenta diminuzione dell’incidenza settimanale. Secondo i dati diffusi dall’Istituto Robert Koch, nell’ultima settimana l’incidenza è stata di 1371,7 casi ogni 100mila abitanti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

