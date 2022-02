Covid, 5.594 nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore: 32 i morti (Di venerdì 18 febbraio 2022) nelle ultime 24 ore in Sicilia sono stati riscontrati 5.594 nuovi casi di Covid19 a fronte di 35.259 tamponi processati. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 5.286. Il tasso di positività scende al 15,8% ieri era al 15,9%. L’isola è al secondo posto in Italia per numero contagi. Gli attuali positivi sono 250.096 con un decremento di 1.179 casi. I guariti sono 6.845 mentre le vittime sono 32 e portano il totale dei decessi a 9.217. In ospedale ci sono 1.297 ricoverati, con 46 casi in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 97, sette in meno rispetto a ieri. A livello provinciale Palermo fa registrare altri 1.292 casi, Catania 1.079, Messina 861, Siracusa 763, Trapani 463, Ragusa 386, Caltanissetta 295, Agrigento 424, ... Leggi su filodirettomonreale (Di venerdì 18 febbraio 2022)24 ore insono stati riscontrati 5.594casi di19 a fronte di 35.259 tamponi processati. Il giorno precedente ierano 5.286. Il tasso dità scende al 15,8% ieri era al 15,9%. L’isola è al secondo posto in Italia per numero contagi. Gli attualisono 250.096 con un decremento di 1.179 casi. I guariti sono 6.845 mentre le vittime sono 32 e portano il totale dei decessi a 9.217. In ospedale ci sono 1.297 ricoverati, con 46 casi in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 97, sette in meno rispetto a ieri. A livello provinciale Palermo fa registrare altri 1.292 casi, Catania 1.079, Messina 861, Siracusa 763, Trapani 463, Ragusa 386, Caltanissetta 295, Agrigento 424, ...

