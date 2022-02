Calciomercato Juventus, de Ligt diventa un problema: Allegri ha perso la pazienza (Di venerdì 18 febbraio 2022) Una situazione che si sta complicando in maniera piuttosto seria; de Ligt e Allegri sembrano essere arrivati ai ferri corti. A fine stagione de Ligt rischia di lasciare la Juventus; le parole di Raiola sono state piuttosto chiare e un altro dettaglio sembra aver fatto crollare il rapporto tra l’olandese e Allegri. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Getty Images/LaPresseNella prossima stagione, la Juventus rischia di dover fare a meno di un giocatore fondamentale per gli schemi di Allegri. Stiamo parlando di de Ligt, difensore che dopo un normale periodo di ambientamento è diventato un perno della retroguardia bianconera. Arisa, il seno straborda dalle persiane, si vede tutto: “Sono enormi” Le parole di Raiola, però, sono state ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 18 febbraio 2022) Una situazione che si sta complicando in maniera piuttosto seria; desembrano essere arrivati ai ferri corti. A fine stagione derischia di lasciare la; le parole di Raiola sono state piuttosto chiare e un altro dettaglio sembra aver fatto crollare il rapporto tra l’olandese e. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Getty Images/LaPresseNella prossima stagione, larischia di dover fare a meno di un giocatore fondamentale per gli schemi di. Stiamo parlando di de, difensore che dopo un normale periodo di ambientamento èto un perno della retroguardia bianconera. Arisa, il seno straborda dalle persiane, si vede tutto: “Sono enormi” Le parole di Raiola, però, sono state ...

Advertising

DiMarzio : #Juventus, il retroscena su #Rovella: a gennaio i bianconeri hanno provato a riportarlo a Torino ?? - DiMarzio : #Juventus, #Dybala e la questione rinnovo. Il riassunto degli ultimi mesi - CalcioOggi : Calciomercato Juventus, arriva Bremer: c’è la ‘sentenza’ - - CalcioOggi : Calciomercato Juventus, priorità alla difesa | Quattro nomi per il futuro - - sportli26181512 : De Sciglio si riprende la Juve: col posto da titolare si avvicina il rinnovo: In un inizio di 2022 in cui la Juvent… -