Brad Pitt | fa causa ad Angelina Jolie per lo Chateau Miraval

(Di venerdì 18 febbraio 2022)ha citato in giudizio la sua ex moglieper aver venduto la sua partecipazione nel vigneto francese che hanno comprato insieme. Perchèha fatto? La coppia ha acquistato una partecipazione di controllo innel 2008 e si è sposata lì sei anni dopo.dice che lui e la sua ex moglie hanno deciso di non vendere le loro quote nella sede senza il permesso dell’altro. Ma laha venduto la sua quota a un produttore di alcolici di proprietà di un oligarca russo, secondo lanon ha ancora commentato. I legali di...

ha fatto causa all'ex moglie Angelina Jolie per aver venduto la sua quota della tenuta Chateau Miraval nel sud della Francia che la ex coppia aveva comprato assieme nel 2008 per 28 milioni ...Dopo un divorzio turbolento per differenze inconciliabili formalizzato nell'aprile 2019,e Angelina Jolie rischiano seriamente di tornare in un tribunale a darsi battaglia. Come riportano i media americani, l'attore ha citato in giudizio la sua ex moglie per un motivo ben ...Angelina Jolie avrebbe venduto all'insaputa dell'ex marito Brad Pitt la sua quota dell'azienda vinicola in Francia, mettendo a rischio il business del vino Angelina Jolie avrebbe venduto all'insaputa ...