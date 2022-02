Bianca Belair: Uno dei miei obiettivi è battere tutte e quattro le horsewomen, ne mancano due!” (Di venerdì 18 febbraio 2022) Bianca Belair è una delle Superstar maggiormente in ascesa negli ultimi anni, la EST ha avuto un grande impatto nel Main Roster andando a vincere nel 2021 la Royal Rumble, per poi vincere anche nel Main Event della prima serata di WrestleMania conquistando così il titolo femminile di SmackDown ai danni di Sasha Banks. La fame di vittorie è sempre viva e Bianca si è posta un nuovo obiettivo e non si tratta di una cintura. “È il mio obiettivo a lungo termine” Parlando con Luke Owen nel podcast Wrestle Talk, Bianca ha esposto i suoi obiettivi, in particolare quello di voler battere tutte le horsewomen, impresa che fino ad ora ha completato solo a metà, ma dalla sua ha tempo e talento per portarla a termine. Queste le sue parole: “Il mio ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 18 febbraio 2022)è una delle Superstar maggiormente in ascesa negli ultimi anni, la EST ha avuto un grande impatto nel Main Roster andando a vincere nel 2021 la Royal Rumble, per poi vincere anche nel Main Event della prima serata di WrestleMania conquistando così il titolo femminile di SmackDown ai danni di Sasha Banks. La fame di vittorie è sempre viva esi è posta un nuovo obiettivo e non si tratta di una cintura. “È il mio obiettivo a lungo termine” Parlando con Luke Owen nel podcast Wrestle Talk,ha esposto i suoi, in particolare quello di volerle, impresa che fino ad ora ha completato solo a metà, ma dalla sua ha tempo e talento per portarla a termine. Queste le sue parole: “Il mio ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE Bianca Belair: Uno dei miei obiettivi è battere tutte e quattro le horsewomen, ne mancano due!' -… - TSOWrestling : John Cena ha sempre una buona parola per tutti #TSOW #TSOS - Zona_Wrestling : #WWE Bianca Belair: 'Uso un consiglio di John Cena come carburante per andare avanti' - - SpazioWrestling : WWE: Bianca Belair vuole Rihanna in federazione #Rihanna #WWE #BiancaBelair - TSOWrestling : L'importante vantaggio guadagnato nell'ultima puntata di #WWERAW #TSOW // #TSOS -