Assassin's Creed The Ezio Collection disponibile per Nintendo Switch (Di venerdì 18 febbraio 2022) L'attesa Assassin's Creed: The Ezio Collection è finalmente disponibile su Nintendo Switch. Scopriamo tutti i dettagli in questa news Dopo l'annuncio della data d'uscita ufficiale, giunto soltanto lo scorso mese, ora Assassin's Creed: The Ezio Collection è finalmente disponibile per Nintendo Switch. L'iconica trilogia dedicata al maestro assassino più celebre ed amato del frachise è ora interamente giocabile sulla piccola console ibrida del colosso di Kyoto, permettendo a tutti i fan di portare sempre con sé tre fra i capitoli più amati dalla saga. Siete pronti a tornare ancora una volta nell'Animus per esplorare l'Italia del ...

