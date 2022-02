ARISA: MILLY CARLUCCI È COME UNA MAMMA. VITO COPPOLA? SE DIO VUOLE CI DAREMO… (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il Cantante Mascherato ha dato il benvenuto ad ARISA, new entry in giuria. Già concorrente due anni fa nei panni del Barboncino e vincitrice dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle, l’amata cantante ha risposto ancora “sì” alla chiamata di MILLY CARLUCCI. MILLY CARLUCCI è COME una MAMMA “MILLY ha fatto leva sulla mia voglia di fare sempre esperienze diverse e imparare cose nuove. È molto persuasiva, una sorta di MAMMA”. ARISA dalle pagine di Nuovo Tv parla di VITO COPPOLA, con cui ha vinto Ballando e che ritrova al Cantante Mascherato. VITO COPPOLA? Se Dio VUOLE… Si è molto parlato di una storia d’amore e la stessa ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il Cantante Mascherato ha dato il benvenuto ad, new entry in giuria. Già concorrente due anni fa nei panni del Barboncino e vincitrice dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle, l’amata cantante ha risposto ancora “sì” alla chiamata diunaha fatto leva sulla mia voglia di fare sempre esperienze diverse e imparare cose nuove. È molto persuasiva, una sorta di”.dalle pagine di Nuovo Tv parla di, con cui ha vinto Ballando e che ritrova al Cantante Mascherato.? Se Dio… Si è molto parlato di una storia d’amore e la stessa ...

