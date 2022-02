Ancora scontri nel Donbass. Mosca preoccupata per le violazioni del cessate il fuoco da parte ucraina (Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma, 18 feb – Ancora scontri nel Donbass tra separatisti e ed esercito ucraino: proseguono gli scambi di artiglieria e Mosca è preoccupata per le violazioni del cessate il fuoco da parte di Kiev. Reporter dell’Afp presenti nella località di Stanytsia Luganska riportano intensi bombardamenti in corso lungo la linea di contatto. Oggi il vertice Biden-Nato-leader europei sulla crisi ucraina. scontri nel Donbass, Mosca preoccupata per violazioni del cessate il fuoco da parte ucraina Nel corso di una conferenza stampa tenuta nel palazzo del Cremlino, il portavoce ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma, 18 feb –neltra separatisti e ed esercito ucraino: proseguono gli scambi di artiglieria eper ledelildadi Kiev. Reporter dell’Afp presenti nella località di Stanytsia Luganska riportano intensi bombardamenti in corso lungo la linea di contatto. Oggi il vertice Biden-Nato-leader europei sulla crisinelperdelildaNel corso di una conferenza stampa tenuta nel palazzo del Cremlino, il portavoce ...

Advertising

IlPrimatoN : Oggi il vertice Biden-Nato-leader europei sulla crisi ucraina - lolosmileJ : Rosmello,dayline, mellos Ancora adesso ci sono scontri tra fandom nel 2022 Quando nel mondo c'è quasi una terza… - tuttacolpade : @Veg_Markuz @CinziaSally @BarbaraCecioni (spe' ancora nn a casa che c'è stato un po' di trambusto coi birri qua) - planetwin365ita : ??A differenza dei successi in #CoppaItalia, la #Fiorentina è a corto di vittorie in #SerieA contro la #Dea: uno il… - Rossonerosemper : @FMCROfficial Purtroppo sono ancora troppo avvantaggiati. Ora non han più scontri diretti, usciranno dalle coppe e… -