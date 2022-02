Vuelta a Andalucia 2022, che numero di Alessandro Covi! Stacca tutti sullo strappo finale e batte Lopez! (Di giovedì 17 febbraio 2022) L’Italia ha forse ritrovato un vero e proprio corridore da Ardenne. Alessandro Covi dà spettacolo in questo inizio di stagione e dimostra tutto il suo talento in terra spagnola: dopo la vittoria alla Vuelta Ciclista a la Region de Murcia arriva uno spettacolare successo nella seconda tappa della Vuelta a Andalucia 2022. L’atleta della UAE Emirates si è imposto sullo strappo conclusivo in quel di Alcalá la Real, per lui anche la maglia di leader della classifica generale. Cinque corridori all’attacco nelle prime fasi: Kamil Malecki (Lotto Soudal), Raul Garcia Pierna (Equipo Kern Pharma), Diego Pablo Sevilla (Eolo-Kometa), Jon Barrenetxea (Caja Rural) e Gotzon Martin (Euskaltel). Il gruppo, visto ciò che è accaduto ieri, con l’arrivo della fuga, non ha lasciato troppo ... Leggi su oasport (Di giovedì 17 febbraio 2022) L’Italia ha forse ritrovato un vero e proprio corridore da Ardenne.Covi dà spettacolo in questo inizio di stagione e dimostra tutto il suo talento in terra spagnola: dopo la vittoria allaCiclista a la Region de Murcia arriva uno spettacolare successo nella seconda tappa della. L’atleta della UAE Emirates si è impostoconclusivo in quel di Alcalá la Real, per lui anche la maglia di leader della classifica generale. Cinque corridori all’attacco nelle prime fasi: Kamil Malecki (Lotto Soudal), Raul Garcia Pierna (Equipo Kern Pharma), Diego Pablo Sevilla (Eolo-Kometa), Jon Barrenetxea (Caja Rural) e Gotzon Martin (Euskaltel). Il gruppo, visto ciò che è accaduto ieri, con l’arrivo della fuga, non ha lasciato troppo ...

