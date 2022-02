Ucraina, per l’ex Capo dell’MI6 Sawers i governi occidentali hanno ingigantito la possibile invasione e Putin ha già vinto la guerra (Di giovedì 17 febbraio 2022) La Russia di Vladimir Putin sta guadagnando punti sull’Occidente rispetto alla crisi in Ucraina. Ad affermarlo in una intervista alla Bbc John Sawers, ex Capo dell’MI6, il servizio segreto britannico per l’estero. Dall’alto della sua esperienza pluriennale, Sir Sawers sostiene che le preoccupazioni di Mosca nei suoi rapporti con la Nato sono ora in cima all’agenda internazionale per la sicurezza, mentre Kiev ha sentito la forte pressione militare della Russia e ne è rimasta intimorita, e anche l’Europa si è dovuta ricordare della sua dipendenza dal gas in arrivo da est. E ha aggiunto: “Penso che in qualche modo il presidente Putin penserà di essere in vantaggio su questo dossier e ha ancora varie opzioni militari che può utilizzare in Ucraina“. ... Leggi su strumentipolitici (Di giovedì 17 febbraio 2022) La Russia di Vladimirsta guadagnando punti sull’Occidente rispetto alla crisi in. Ad affermarlo in una intervista alla Bbc John, ex, il servizio segreto britannico per l’estero. Dall’alto della sua esperienza pluriennale, Sirsostiene che le preoccupazioni di Mosca nei suoi rapporti con la Nato sono ora in cima all’agenda internazionale per la sicurezza, mentre Kiev ha sentito la forte pressione militare della Russia e ne è rimasta intimorita, e anche l’Europa si è dovuta ricordare della sua dipendenza dal gas in arrivo da est. E ha aggiunto: “Penso che in qualche modo il presidentepenserà di essere in vantaggio su questo dossier e ha ancora varie opzioni militari che può utilizzare in“. ...

