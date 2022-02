Ucraina | gli Stati Uniti attaccano di nuovo la Russia Blinken | “Sono pronti a inscenare falsi attacchi chimici per invadere”

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Della de-escalation annunciata da Vladimir Putin non si hanno già più tracce. Se il Cremlino ha annunciato il ritiro di una parte dei propri militari dal confine con l’, venendo smentito dalla controparte, sul fronte con le repubbliche separatiste filo-russe i bombardamentiiniziati da settimane e oggi hanno colpito un asilo vicino a Lugansk e un liceo nel villaggio di Vubrivka. I ribelli denunciano azioni militari da parte di Kiev, che smentisce. Ma la guerra trae Occidente, in particolar modoe Gran Bretagna, continua anche sul fronte mediatico e diplomatico, con il segretario di Stato Usa, Antony, che arriva a ipotizzare, senza però fornire alcuna prova, che “lapotrebbe inventareterroristici, ...

