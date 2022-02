The Trade Desk: rafforza la propria presenza in Italia (Di giovedì 17 febbraio 2022) Milano, 17 feb. (Adnkronos) - Sono Franca Di Pippo (Senior Manager Inventory Partnership), Rocco de Filippis (Director of Business Development) e Tommaso Scudiero (Lead Associate Account Director), i professionisti che si aggiungono al team Italiano di The Trade Desk, la principale piattaforma indipendente di data driven advertising a livello globale guidata dal country manager Mariano Di Benedetto. The Trade Desk è la principale piattaforma di data driven advertising indipendente a livello globale. Attraverso la propria tecnologia basata su cloud, permette di pianificare, gestire e ottimizzare campagne pubblicitarie digitali su una varietà di formati pubblicitari - inclusi display, video, audio, native - su tutti i dispositivi: mobile, tablet, Desktop, connected-TV e ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 febbraio 2022) Milano, 17 feb. (Adnkronos) - Sono Franca Di Pippo (Senior Manager Inventory Partnership), Rocco de Filippis (Director of Business Development) e Tommaso Scudiero (Lead Associate Account Director), i professionisti che si aggiungono al teamno di The, la principale piattaforma indipendente di data driven advertising a livello globale guidata dal country manager Mariano Di Benedetto. Theè la principale piattaforma di data driven advertising indipendente a livello globale. Attraverso latecnologia basata su cloud, permette di pianificare, gestire e ottimizzare campagne pubblicitarie digitali su una varietà di formati pubblicitari - inclusi display, video, audio, native - su tutti i dispositivi: mobile, tablet,top, connected-TV e ...

Advertising

