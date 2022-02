Strade, la Provincia annuncia novità importanti per la “Fondo Valle Isclero” e la “Vitulanese” (Di giovedì 17 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiDue importanti notizie sono emerse stasera al termine del summit svoltosi in Regione Campania circa la realizzazione di due Strade: la “Fondo Valle Isclero” e la “Fondo Valle Vitulanese”, interventi che mobilitano complessivamente per il Sannio circa 55 milioni di Euro. Ne dà comunicazione il Presidente facente funzioni della Provincia di Benevento Nino Lombardi che, accompagnato dal Dirigente del Settore Tecnico Angelo Carmine Giordano, ha incontrato i Dirigenti regionali del Settore Mobilità e dell’Acamir, la Società di Mobilità. Il briefing è stato presieduto dal Consigliere regionale Luca Cascone, delegato alla mobilità dal Presidente Vincenzo De Luca. Per quanto concerne il programma di completamento del ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 17 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiDuenotizie sono emerse stasera al termine del summit svoltosi in Regione Campania circa la realizzazione di due: la “” e la “”, interventi che mobilitano complessivamente per il Sannio circa 55 milioni di Euro. Ne dà comunicazione il Presidente facente funzioni delladi Benevento Nino Lombardi che, accompagnato dal Dirigente del Settore Tecnico Angelo Carmine Giordano, ha incontrato i Dirigenti regionali del Settore Mobilità e dell’Acamir, la Società di Mobilità. Il briefing è stato presieduto dal Consigliere regionale Luca Cascone, delegato alla mobilità dal Presidente Vincenzo De Luca. Per quanto concerne il programma di completamento del ...

Advertising

anteprima24 : ** Strade, la Provincia annuncia novità importanti per la 'Fondo Valle Isclero' e la 'Vitulanese' **… - UnioneSarda : #Sardegna - Per le strade di #Decimoputzu con un’auto rubata, denunciato per ricettazione - UnioneSarda : Per le strade di #Decimoputzu con un’auto rubata, denunciato per ricettazione - LunaTicaDiana : Io sono di Avellino città, una città piccola paragonabile un paese. Prata è un paesino in provincia di Avellino, 4… - ilcirotano : Problematiche strade SP12 e SP13, il Gruppo consiliare minoranza del Comune di Melissa chiede incontro al President… -