Serie B 23 giornata: la Cremonese vola al primo posto

Nelle giornate del 15 e 16 Febbraio 2022 si è disputata la 23 giornata di Serie B dove la Reggina ha collezionato un tris ai danni della Spal, ma anche la Cremonese ha totalizzato lo stesso risultato contro il Parma. I due pareggi si sono concretizzati tra Pisa e Vicenza e tra Alessandria e Lecce. La classifica ovviamente è cambiata e ha premiato la Cremonese che ora è capolista e non ha nessuna intenzione di scendere da quel podio. La seguono a ruota il Lecce e il Brescia che invece sotto di un solo punto rispetto alla prima vogliono spodestare la prima in classifica. E' stata una giornata ricca di emozioni e sorprese.

