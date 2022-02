Referendum giustizia | Salvini apre la campagna elettorale e chiede l’election day Il leader della Lega vorrebbe accorparli alle amministrative “Da oggi parte la creazione di comitati per il Sì”

Advertising

borghi_claudio : Emergo dall'audizione e vedo che sono stati dichiarati ammissibili i referendum sulla giustizia. Occhio che potrebb… - borghi_claudio : Effettivamente trent'anni dopo mani pulite riuscire a dare ai cittadini la possibilità di avere una giustizia più g… - matteosalvinimi : Primi quattro Referendum sulla Giustizia dichiarati ammissibili e presto sottoposti a voto popolare: vittoria! #ReferendumGiustizia - live_messina : Consulta: “Ammissibili cinque referendum sulla giustizia” - okwlor : RT @Ariel48536344: VERGOGNA RAI???Al #Tg1 l'unico ad essere tagliato il Presidente #Conte del #M5S mentre esprimeva la posizione del M5S in… -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum giustizia

Il giorno dopo la sentenza della Corte Costituzionale suiil leader della Lega Matteo Salvini, che ha esultato per l'ok ai quesiti sulla, chiede l'eection day con le amministrative. "Se vogliamo - dice - si possono risparmiare 200 ...Lo ha detto Matteo Salvini, segretario della Lega, che in una conferenza stampa alla Camera inquadra così la campagna elettorale per isulla, auspicando "comitati per il Sì ...Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini nel corso di una conferenza stampa alla Camera a proposito dei referendum sulla giustizia. "Sono cinque referendum degli italiani per l'Italia", ha ...Roma, 17 feb. (askanews) - 'Adesso i referendum non c'entrano più niente con Salvini, con la Lega, col centrodestra... Sono un partimonio ...