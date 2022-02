Probabili formazioni Fiorentina-Atalanta: ventiseiesima giornata Serie A 2021/2022 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Le Probabili formazioni di Fiorentina-Atalanta, match della ventiseiesima giornata di Serie A 2021/2022. Si gioca alle 12:30 di domenica 20 febbraio nella cornice del Franchi. La partita potrà essere seguita in diretta su Sky e Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Fiorentina – Gonzalez, Piatek e Sottil pronti nel tridente d’attacco. Bonaventura, Torreira e Duncan i favoriti a centrocampo. Atalanta – Malinovskyi e Pasalic dovrebbero agire alle spalle di Muriel, chiamato agli straordinari. De Roon e Freuler gli intoccabili in mediana. Le Probabili formazioni Fiorentina ... Leggi su sportface (Di venerdì 18 febbraio 2022) Ledi, match delladi. Si gioca alle 12:30 di domenica 20 febbraio nella cornice del Franchi. La partita potrà essere seguita in diretta su Sky e Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.– Gonzalez, Piatek e Sottil pronti nel tridente d’attacco. Bonaventura, Torreira e Duncan i favoriti a centrocampo.– Malinovskyi e Pasalic dovrebbero agire alle spalle di Muriel, chiamato agli straordinari. De Roon e Freuler gli intoccabili in mediana. Le...

