Napoli, Koulibaly: «Abbiamo dimostrato carattere. Rigore? Per me non c’era mai» (Di giovedì 17 febbraio 2022) Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ha parlato dopo il pareggio degli azzurri in casa del Barcellona: le dichiarazioni Ai microfoni di Sky Sport, Kalidou Koulibaly ha parlato dopo Barcellona-Napoli. PARTITA – «Sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile qui a Barcellona con tutti i loro tifosi. Abbiamo avuto il carattere per andare avanti, poi Abbiamo sofferto il loro ritorno. Abbiamo difeso e Abbiamo fatto bene. Nella ripresa alla fine potevamo gestire meglio, Abbiamo rischiato troppo. Però uscire da qua con un pareggio è una bella cosa». Rigore – «Io sono difensore, non c’è mai Rigore lì per me. Però il nuovo regolamento è così, appena metti la mano ti ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 febbraio 2022) Kalidou, difensore del, ha parlato dopo il pareggio degli azzurri in casa del Barcellona: le dichiarazioni Ai microfoni di Sky Sport, Kalidouha parlato dopo Barcellona-. PARTITA – «Sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile qui a Barcellona con tutti i loro tifosi.avuto ilper andare avanti, poisofferto il loro ritorno.difeso efatto bene. Nella ripresa alla fine potevamo gestire meglio,rischiato troppo. Però uscire da qua con un pareggio è una bella cosa».– «Io sono difensore, non c’è mailì per me. Però il nuovo regolamento è così, appena metti la mano ti ...

Advertising

capuanogio : ?? Da qualche settimana il #Barcellona ha preso contatti con l'entourage di #Koulibaly per sondare la disponibilità… - annatrieste : #Koulibaly che torna a Napoli e trova a attenderlo tantissimi senegalesi napoletani è esattamente il mondo in cui v… - calciomercatoit : ?? ???????#Napoli - ???#Koulibaly, fresco vincitore della Coppa d'Africa, è tornato in Italia! L'accoglienza calorosa de… - CalcioNews24 : #BarcellonaNapoli, #Koulibaly nel post partita ??? - infoitsport : Pagelle Barcellona-Napoli: Osimhen lupo solitario, Insigne ombra. Koulibaly da Barça -