"Mamma, ho un forte mal di testa": si alza da tavola e muore a 25 anni (Di giovedì 17 febbraio 2022) Una morte apparentemente inspiegabile, che ha scosso la rete. Una 25enne originaria dell'Inghilterra, Gaia Young, è morta a 25 anni dopo un forte mal di testa. Era rientrata da una gita con gli amici quando ha cominciato ad accusare delle forti fitte al capo che poi sono risultate fatali. "Ho un forte mal di testa"

Gaia Young muore a soli 25 anni dopo un forte mal di testa Dopo un pomeriggio in bici con gli amici, Gaia Young è tornata a casa ed ha iniziato ad accusare mal di testa e un senso di nausea ...

