Lo Stato aiuta Stellantis, Moncalvo: "Cittadini finanziano il mercato della Juve" (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il governo prepara un pacchetto di misure, tra cui ci sono anche aiuti di Stato Stellantis, ovvero il gruppo in cui c'è anche Fiat. Si parla di 370 milioni di euro di aiuti per Stellantis, confermato anche dal ministro Giorgetti: "L'idea è varare nel consiglio dei ministri di venerdì un Fondo unico per l'automotive che poi sarà declinato dai ministeri sia sotto il profilo degli incentivi sia sull'altro corno del problema industriale che abbiamo di fronte, cioè l'aiuto alla riconversione della nostra catena produttiva". Finanziamenti pubblici per Stellanti Sulla questione è intervenuto anche Gigi Moncalvo: "Ciascuno di noi, anche non tifosi, partecipano pro quota al rendimento della Juventus, al finanziamento dei bianconeri. Questo è il famoso giro ...

