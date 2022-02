Curling | Pechino 2022 | sarà Svezia-Gran Bretagna la finale per l’oro | la classifica rivincita Battute Canada e USA

(Di giovedì 17 febbraio 2022)laper la medaglia d’oro del torneo dimaschile alle Olimpiadi Invernali di. Le semifinali andate in scena sul ghiaccio della capitale cinese hanno espresso il loro verdetto: laha sconfitto ilper 5-3, mentre laha regolato gli USA per 8-5. Le duedi favorite della vigilia sono riuscite a raggiungere l’appuntamento decisivo della competizione,ladelle finali degli ultimi Mondiali (vinti dagli scandinavi) e degli ultimi Europei (vinti dai britannici). In entrambe le occasioni Bruce Mouat e compagni giocavano sotto la bandiera della ...

CALENDARIO E ITALIANI IN GARA OLIMPIADI INVERNALI2022 VENERDI' 18 FEBBRAIO 02.30, FREESTYLE: prima manche finale halfpipe donne 02.42, BOB: ...: finale per il bronzo uomini ( da ...... ma poi anche le semifinali delmaschile anche se l'Italia purtroppo non ne farà parte, non ... MEDAGLIERE OLIMPIADI2022: LA SITUAZIONE La situazione del medagliere delle Olimpiadi ...Pechino, 17 feb. - (Adnkronos) - È la Gran Bretagna la prima finalista del torneo maschile di curling ai Giochi Olimpici di Pechino 2022. I ...