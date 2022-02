Contante: il tetto torna a 2mila euro, Governo sotto quattro volte (Di giovedì 17 febbraio 2022) Dopo un mese e mezzo dall’inizio dell’anno, il tetto ai pagamenti in denaro Contante in una sola volta – che dal 1 gennaio 2022 era sceso a 1.000 euro – torna a 2.000 euro. Il contrordine, se così si può dire, varrà fino al prossimo dicembre. Nel 2023, forse, l’entrata in vigore del limite più basso. La retromarcia del legislatore è frutto dell’esame alla Camera degli emendamenti al decreto Milleproroghe. Maggioranza in crisi Il fatto è che in Commissione, oggi 17 febbraio, Lega e Forza Italia, che sono in maggioranza, hanno votato emendamenti sul Contante di Fratelli d’Italia, il partito di opposizione, contro il parere del Governo. La maggioranza di unità nazionale si è spaccata e il Governo è andato sotto più volte ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 17 febbraio 2022) Dopo un mese e mezzo dall’inizio dell’anno, ilai pagamenti in denaroin una sola volta – che dal 1 gennaio 2022 era sceso a 1.000a 2.000. Il contrordine, se così si può dire, varrà fino al prossimo dicembre. Nel 2023, forse, l’entrata in vigore del limite più basso. La retromarcia del legislatore è frutto dell’esame alla Camera degli emendamenti al decreto Milleproroghe. Maggioranza in crisi Il fatto è che in Commissione, oggi 17 febbraio, Lega e Forza Italia, che sono in maggioranza, hanno votato emendamenti suldi Fratelli d’Italia, il partito di opposizione, contro il parere del. La maggioranza di unità nazionale si è spaccata e ilè andatopiù...

