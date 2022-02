Bonus psicologo | cos' è e come richiederlo

(Di giovedì 17 febbraio 2022) 17 febbraio 2022: è la data in cui si è avuta notizia dell'approvazione del. Una misura che punta a investire 20 milioni di euro. Dieci saranno saranno indirizzati alle strutture già operative, in maniera tale da potenziare la loro capacità, e altri 10 sono rivolti a quei cittadini che soddisfano precisi requisiti di reddito. L'occhio di riguardo è, ovviamente, rivolto a quelle classi di reddito che restano al di sotto di una certa soglia e potranno beneficiare di un supporto economico.: chi ne ha diritto e a quanto ammonta Il, secondo le stime, dovrebbe interessare una platea di circa 16.000 cittadini. Restano fuori dagli aventi diritto coloro i quali sono al di sopra di una situazione economica che, secondo l'indicatore, superi i ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Nella notte le commissioni hanno approvato il Bonus psicologo #ANSA - repubblica : Il bonus psicologo approvato nella notte con il decreto Milleproroghe: 20 milioni alle strutture sanitarie - ilpost : Le commissioni Affari Costituzionali e Bilancio della Camera hanno approvato l’inserimento del cosiddetto “bonus ps… - isladecoco7 : @meb Dopo aver distrutto la vita alla gente, offrite bonus per lo psicologo. Demenziale. - marcopalasciano : @LiberoPetrucci Post covid? Secondo me quasi più utile del bonus psicologo (si scherza) -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus psicologo

ROMA - 'Siamo felici e davvero molto sollevati che il Parlamento abbia finalmente approvato il. Questo stanziamento è un primo passo importantissimo per prendere in mano la situazione e intervenire a sostegno dell'emergenza psichica con cui molti cittadini stanno facendo i ...UDINE.La conferma è arrivata nella notte con un tweet del deputato Pd Filippo Sensi: "Si va in aula alla Camera. Un passo avanti decisivo" ...Bonus psicologo, approvato nella notte l’emendamento che prevede un contributo di 600 euro. Ma come funziona? E chi ne ha diritto? Le Commissioni riunite Affa ...