Bimbo di 2 anni muore annegato in piscina: i genitori stavano scattando foto per OnlyFans (Di giovedì 17 febbraio 2022) Morto tragicamente mentre la madre e il padre erano impegnati in un servizio fotografico presumibilmente per OnlyFans (piattaforma che offre un servizio di ‘intrattenimento’ tramite abbonamento). Siamo a Pattaya, in Thailandia. Qui, stando a quanto riportato dal Sun, un bambino di due anni è morto affogato nella piscina della villa dove i genitori – la modella di Only Fans Wiyada Pontawee e il marito fotografo, Pongrit Hancharoenpanna – stavano realizzando degli scatti (non è chiaro se ‘per adulti’) in occasione della festa di San Valentino. Il sito britannico rivela che, in alcune foto, si vede il bambino giocare insieme ad altri bimbi a bordo piscina, a poche ore dalla tragedia. La mamma invece, con un bikini nero ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 febbraio 2022) Morto tragicamente mentre la madre e il padre erano impegnati in un serviziografico presumibilmente per(piattaforma che offre un servizio di ‘intrattenimento’ tramite abbonamento). Siamo a Pattaya, in Thailandia. Qui, stando a quanto riportato dal Sun, un bambino di dueè morto affogato nelladella villa dove i– la modella di Only Fans Wiyada Pontawee e il maritografo, Pongrit Hancharoenpanna –realizzando degli scatti (non è chiaro se ‘per adulti’) in occasione della festa di San Valentino. Il sito britco rivela che, in alcune, si vede il bambino giocare insieme ad altri bimbi a bordo, a poche ore dalla tragedia. La mamma invece, con un bikini nero ...

