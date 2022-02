Allerta meteo domani: rovesci e uragani in arrivo, le previsioni meteo per venerdì 18 febbraio e il weekend (Di venerdì 18 febbraio 2022) Sale il livello d’Allerta meteo in Europa: due forti tempeste preoccupano soprattutto il Regno Unito, dove sono previsti venti oltre i 140 km/h. La situazione potrebbe riguardare da vicino anche l’Italia nel weekend che inizia venerdì 18 febbraio: non ci sarà la stessa intensità, ma i fenomeni faranno sentire le loro conseguenze. Allerta meteo in Europa: Dudley e Eunice minacciano il Regno Unito Sarà un weekend di maltempo e grossi disagi in Europa, tutto a causa di due grosse tempeste. Secondo gli esperti de Ilmeteo.it, è scattata un’Allerta rossa soprattutto nel Nord del continente: sono attesi peggioramenti in Regno Unito, Germania e Paesi Bassi, ma le ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 18 febbraio 2022) Sale il livello d’in Europa: due forti tempeste preoccupano soprattutto il Regno Unito, dove sono previsti venti oltre i 140 km/h. La situazione potrebbe riguardare da vicino anche l’Italia nelche inizia18: non ci sarà la stessa intensità, ma i fenomeni faranno sentire le loro conseguenze.in Europa: Dudley e Eunice minacciano il Regno Unito Sarà undi maltempo e grossi disagi in Europa, tutto a causa di due grosse tempeste. Secondo gli esperti de Il.it, è scattata un’rossa soprattutto nel Nord del continente: sono attesi peggioramenti in Regno Unito, Germania e Paesi Bassi, ma le ...

