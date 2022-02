Wilma Faissol | l’esperienza drammatica mai dimenticata | “Ti porta alla disperazione”

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) La moglie di Facchinetti,si è aperta con i suoi follower. Ha raccontato una sua vicenda passata che l’ha turbata. Un racconto che induce a riflettere. Nella vita di ogni persona ci sono degli eventi che segnano. La vita diè stata segnata da una precedente storia che non dimenticherà mai. La 39enne brasiliana, moglie dell’artista Francesco Facchinetti, l’ha raccontata per dare un segnale a molte donne che vivono questa situazione. Fonte InstagramTutto è partito da una sua follower che le ha confessato di star vivendo una situazione non proprio semplice. Il problema riguarda l’aver un partner che è completamente ossessionato dal ses*o. La, vedendodella sua fan, ha confessato di aver vissuto la stessa cosa. ...

Moglie e figli Francesco Macchinetti è assieme a Wilma Faissol, conosciuta nel 2013 durante una vacanza. Tra di loro è subito andato tutto a gonfie vele ed è stato un vero e proprio colpo di fulmine. L'11 settembre 2014, Francesco Facchinetti ha sposato la fashion blogger e influencer Wilma Helena, nata in Brasile il 2 febbraio. Per quanto riguarda la sua vita privata, lui e la sua attuale moglie Wilma Faissol si sono conosciuti per caso durante una vacanza.