Vino, via i riferimenti al cancro dalle etichette. Vittoria per l'Italia nell'Ue (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Bruxelles, 16 feb – Vino, via i riferimento al cancro dalle etichette: cancellata la follia Ue, una Vittoria per l'Italia. "C'è differenza tra consumo nocivo e moderato di bevande alcoliche e non è il consumo in sé a costituire fattore di rischio per il cancro". E' questa la modifica chiave alla relazione sul Piano di azione anti-cancro approvata iri sera dal Parlamento Ue. Dal testo è stato cancellato anche il riferimento ad avvertenze sanitarie in etichetta. E introdotto l'invito a migliorare l'etichettatura delle bevande alcoliche con l'inclusione di informazioni su un consumo moderato e responsabile di alcol.

