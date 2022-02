Sci alpino | Giuliano Razzoli | “Slalom duro fisicamente | ho perso qualche decimo di troppo Devo attaccare”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 16 febbraio 2022)ha chiuso al dodicesimo posto la prima manche dellodelle Olimpiadi di Pechino 2022. L’emiliano si trova ad 87 centesimi dall’austriaco Johannes Strolz, leader a metà gara, ma il distacco permette ancora di provarci per una medaglia. Queste le prime parole dell’azzurro ai microfoni di Rai Sport: “Sono soddisfatto della prima manche, però,l’ho lasciato per strada e dovevo essere un po’ più preciso inpezzo” L’azzurro prosegue nell’analisi della prima manche: “Non è stato affatto facile. Questoe tatticamente, con questa neve che non ti permette niente. E’ un attimo andare fuori giri e se arriva un po’ tagliato ti si attacca e non riesci a fare la linea ...