Schianto sul valico delle Siligate | frontale tra una utilitaria e una Porsche con un ventenne al volante

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) PESARO - Paura nel tardo pomeriggio di ieri sullungo la statale 16 per uno scontro che ha visto coinvolte due auto. Una donna è rimasta ferita ed è stata portata in ospedale per ...

Advertising

_better2know_ : @dan_grossi Possiamo dedurre che l'abbondante deiezione ha salvato il telefono da sicuro schianto sul cemento? - wshaper : Bianchi precisa che Giuseppe, il ragazzo morto nello schianto del furgone aziendale, non stava facendo alternanza m… - v_senigallia : Serra de' Conti: tragico schianto durante lo stage, PC, 'L'ennesima morte sul lavoro' - vivere_sardegna : Schianto sul guard rail fra Pula e Capoterra: 28enne lotta fra la vita e la morte - Olindo35055898 : RT @IlPrimatoN: Quanto è limpida l’assegnazione dei Nobel? Qualche esempio emblematico e qualche dubbio sul cosiddetto 'effetto Flynn' ??A… -

Ultime Notizie dalla rete : Schianto sul

...per vivere questo momento di dolcezza ricordando loro anche di rispettare tutte le indicazioni...333 7575246 - Invia Messenger Radio Sound - Piacenza24 Le più chiacchierate a Piacenzain ...Intorno a mezzogiorno locontro un albero a lato della carreggiata in via Fornace a Serra ... Per l'uomo è giunta inveceposto l'eliambulanza che lo ha trasferito all'ospedale Torrette di ...Un colpo sordo nel buio (erano circa le 19,30), lo schianto dell’auto contro un’altra auto ... Lievi ferite per la signora. Sul posto 118, Polizia locale e tre mezzi dei vigili del fuoco.Uno schianto impressionante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per soccorrere la ferita (il 20enne è rimasto illeso) insieme al 118 e mettere in sicurezza la sede stradale.