Roma, rimproverata da prof per pancia scoperta: "Mi ha accusata di mercificare corpo" (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – "La prof non mi ha dato espressamente della prostituta, ma mi ha accusato di mercificare il mio corpo, per il modo in cui ero vestita". Lo dice all'Adnkronos la studentessa del liceo Righi di Roma 'rimproverata' dalla prof perché aveva la pancia di fuori con la frase choc 'Ma che stai sulla Salaria?'. "Tutto si è scatenato perché durante un'ora di buco con un compagno stavamo facendo un balletto da postare su tik tok – racconta la ragazza -. Lei è entrata senza dire nulla. Noi ci siamo rimessi a sedere e ci siamo scusati. A quel punto mi ha accusato di mercificare il mio corpo. E poi davanti alla vicepreside – denuncia la ragazza – la professoressa ha insistito, alzandosi la maglietta e muovendosi in ...

