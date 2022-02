Referendum | ammessi quelli sulla giustizia Oggi il verdetto sulla cannabis Dove è legale e dove no in Europa | la mappa

Advertising

lorepregliasco : La bocciatura del referendum sull'eutanasia rischia di rendere anche più difficile raggiungere il quorum per gli al… - aldotorchiaro : #Referendum sono stati ammessi 4 quesiti: abolizione della legge Severino, limiti ad abusi della custodia cautelare… - bellaotero82 : RT @annapaolaconcia: Quattro #Referendum #giustizia ammessi. Bene - borca_stefania : RT @lorepregliasco: La bocciatura del referendum sull'eutanasia rischia di rendere anche più difficile raggiungere il quorum per gli altri… - MariaPiaRagosa : RT @annapaolaconcia: Quattro #Referendum #giustizia ammessi. Bene -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum ammessi

Sono in tutto 4 per ora idalla Corte costituzionale in materia di giustizia, ma l'esame degli altri quesiti prosegue. Lo sottolinea la stessa Consulta in una nota. Quelli sinora dichiarati ammissibili ...Sono in tutto 4 per ora idalla Corte costituzionale in materia di giustizia, ma l'esame degli altri quesiti prosegue. Lo sottolinea la stessa Consulta in una nota. Quelli sinora dichiarati ammissibili ...Sono in tutto 4 per ora i referendum ammessi dalla Corte costituzionale in materia di giustizia, ma l'esame degli altri quesiti prosegue. Lo sottolinea la stessa Consulta in una nota. Quelli sinora ...Via libera della Consulta a quattro referendum sulla giustizia. La Corte costituzionale ha dichiarato l’ammissibilità del referendum sul Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità, ...