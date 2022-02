Ranieri | «Juventus Villareal? Mi fido di Allegri | ma occhio agli spagnoli»

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Claudio, ex tecnico della Juve, ha parlato in vista del confronto di Champions League contro il Villarreal Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Claudioha parlato così in vista di Villarreal-Juve. Le sue parole: DICHIARAZIONI – «al Villarreal: giocare contro le spagnole non è mai facile. Ma ora c’è anche Vlahovic, che pur essendo giovane è già un leader. In generale, comunque, midi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : ??#Ranieri parla della sfida della #Juventus ?? - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #JuveVerona #SerieA #Villareal-Juventus, Ranieri: “Mi fido di Allegri” ?? Scarica l’… - MondoBN : RANIERI avverte: “Occhio al Villareal. Su V - gilnar76 : Ranieri sicuro: «Villarreal Juve? Di lui mi fido, è il leader bianconero» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - danieletrecca : RT @calciomercatoit: ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Ranieri Juventus

... ex tecnico della Juve, ha parlato in vista del confronto di Champions League contro il Villarreal Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Claudioha parlato così in vista di Villarreal - ...Inter - Liverpool, da Vidal a Barella: parlaArturo Vidal ©LaPresseRanieri ha parlato anche ... LA- 'Occhio al Villarreal: giocare contro le spagnole non è mai facile. Ma ora c'è anche ...Un avversario abbordabile per la Juventus, ma che di recente ha bloccato sullo 0-0 ... l’ex allenatore dei bianconeri Claudio Ranieri: “Occhio al Villarreal, giocare contro le spagnole non è mai ...Ranieri ha proseguito la sua analisi ... Mané e Diogo Jota non perdona”. LA JUVENTUS – “Occhio al Villarreal: giocare contro le spagnole non è mai facile. Ma ora c’è anche Vlahovic, che pur essendo ...