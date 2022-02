Marco Castellano | ex personal trainer di Amici | condannato per violenza sessuale

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 16 febbraio 2022)conosciuto per la sua partecipazione ad, è statoper, 49 anni, ilconosciuto per la sua collaborazione con il noto programma televisivo “” è statoa otto anni di reclusione, dopo aver scelto il rito abbreviato. Le accuse a suo carico sono diai danni di tre donne risalenti al periodo tra il 2016 e il 2018. Proprio nel 2018era stato indagato per un giro di squillo. Leggi anche: MORTE MICHELE MERLO, PER I CARABINIERI LA RESPONSABILITÀ È DI DUE ...