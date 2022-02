LIVE Sci di fondo, Team Sprint Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Italia al via nella seconda semifinale femminile, Slovenia già fuori a sorpresa (Di mercoledì 16 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8:42 Continuano a succedersi gli arrivi di Australia, Ucraina, Croazia e Lettonia. 8:40 Tra cinque minuti la semifinale che vedrà coinvolta l’Italia, alla ricerca di un tempo almeno di 24’03?7 allo stato attuale delle cose. 8:39 Canada a 1’01?7, spera ancora nel ripescaggio. fuori invece la Slovenia a 1’08?1, e questa è una grossa sorpresa visto che c’era la presenza di Anamarija Lampic. 8:39 Arriva la Svizzera a 28?8, quarta qualificata. Poi c’è la Cina a 41?9. 8:38 Germania in finale con 23’02”, così come gli USA a 4?1 e l’Austria a 6?3. 8:37 Se ne va nell’ultima parte Victoria Carl, dando probabilmente alla Germania il successo in questa semifinale. 8:35 Per rendere l’idea, il vantaggio del terzetto di testa ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8:42 Continuano a succedersi gli arrivi di Australia, Ucraina, Croazia e Lettonia. 8:40 Tra cinque minuti lache vedrà coinvolta l’, alla ricerca di un tempo almeno di 24’03?7 allo stato attuale delle cose. 8:39 Canada a 1’01?7, spera ancora nel ripescaggio.invece laa 1’08?1, e questa è una grossavisto che c’era la presenza di Anamarija Lampic. 8:39 Arriva la Svizzera a 28?8, quarta qualificata. Poi c’è la Cina a 41?9. 8:38 Germania in finale con 23’02”, così come gli USA a 4?1 e l’Austria a 6?3. 8:37 Se ne va nell’ultima parte Victoria Carl, dando probabilmente alla Germania il successo in questa. 8:35 Per rendere l’idea, il vantaggio del terzetto di testa ...

