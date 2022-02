Inter – Liverpool … Miracolo a Milano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) GLIEROIDELCALCIO.COM (Francesco Gallo) – L’Europa del calcio, il torneo più atteso, il palcoscenico più ambito. Signore e signori, è appena ricominciata la Champions League. Due le italiane in gara, Juventus e Inter, rispettivamente impegnate con il Villareal e il Liverpool. Proprio dalla sfida tra nerazzurri e Reds cogliamo l’occasione per compiere un avvincente salto nel passato attraverso cui rivivere insieme la celebre doppia sfida infernale tra le due squadre nell’edizione della Coppa dei Campioni 1964-65. Due match che avrebbero aperto alla squadra milanese le porte della finale e quelle della sua indimenticabile leggenda. Sapessi com’è strano darsi appuntamento a Milano Dopo i difficili e drammatici anni della ricostruzione, la città di Milano si trasformò in breve tempo nella cosiddetta «locomotiva d’Italia» e ... Leggi su glieroidelcalcio (Di mercoledì 16 febbraio 2022) GLIEROIDELCALCIO.COM (Francesco Gallo) – L’Europa del calcio, il torneo più atteso, il palcoscenico più ambito. Signore e signori, è appena ricominciata la Champions League. Due le italiane in gara, Juventus e, rispettivamente impegnate con il Villareal e il. Proprio dalla sfida tra nerazzurri e Reds cogliamo l’occasione per compiere un avvincente salto nel passato attraverso cui rivivere insieme la celebre doppia sfida infernale tra le due squadre nell’edizione della Coppa dei Campioni 1964-65. Due match che avrebbero aperto alla squadra milanese le porte della finale e quelle della sua indimenticabile leggenda. Sapessi com’è strano darsi appuntamento aDopo i difficili e drammatici anni della ricostruzione, la città disi trasformò in breve tempo nella cosiddetta «locomotiva d’Italia» e ...

