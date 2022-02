IL CANTANTE MASCHERATO | MILLY CARLUCCI REALIZZA IL GRANDE SOGNO DI IVA ZANICCHI

Leggi su bubinoblog

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ilsi prepara alla seconda puntata con il bis dei duetti che tanto gradimento hanno avuto la scorsa settimana.chiama Ivae l’Aquila di Ligonchio risponde “sì”. Dovevano vedersi già a Ballando con le Stelle ma un infortunio al piede di Iva aveva fatto saltare all’ultimo l’ospitata come ballerina per una notte. La, reduce dal Festival di Sanremo dove è tornata in gara tra gli applausi e le standing ovation del pubblico dell’Ariston, duetterà con i vip mascherati in una puntata che vedrà una sfida tra le maschere a suon di duetti. Alla Vita in Direttasvelerà nel dettaglio gli abbinamenti tra cantanti e maschere, oltre alle canzoni che ascolteremo venerdì sera su Rai1. Ho davvero una ...