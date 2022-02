Helbiz Media porta la Serie B in diretta pay per view su Facebook

Advertising

sportli26181512 : #Media #Notizie Mammì (Helbiz): «La Serie A lanci il canale di Lega»: Matteo Mammì, CEO per la zona EMEA (Europe, M… -

Ultime Notizie dalla rete : Helbiz Media

Bellunopress

... come nel 2020, è stata trasmessa in streaming dalla piattaforma OTTLive in esclusiva per l'... il suo calciatore preferito è Lorenzo Insigne, ha frequentato le elementari e lenel ...Come DAZN, anche, la società del re dei monopattini Palella, permette di guardare in diretta tutte le partite del campionato della Serie B BKT attraverso un ramocol progettoLive.This press release features multimedia. View the full release here: https://www.businesswire.com/news/home/20220216005259/en/ Helbiz Media brings Serie B Matches Live on Facebook (Photo ...Come DAZN, anche Helbiz, la società del re dei monopattini Palella, permette di guardare in diretta tutte le partite del campionato della Serie B BKT attraverso un ramo media col progetto Helbiz Live.